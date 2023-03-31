Столтенберг прокомментировал решение Турции о членстве Финляндии в НАТО

Генсек НАТО Столтенберг приветствовал решение Турции о членстве Финляндии в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал решение генеральной ассамблеи парламента Турции, ратифицировавшей заявку Финляндии на вступление в НАТО. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По словам Столтенберга, решение турецкой стороны «сделает всю семью НАТО сильнее и безопаснее».

Ранее парламент Турции ратифицировал вступление Финляндии в НАТО. За ратификацию протокола о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс отдано 276 голосов. Вице-спикер парламента Хайдар Акар, огласив результаты голосования, поздравил страну и ее жителей.

Финляндия и Швеция подали заявку на вступление в Североатлантический альянс в мае прошлого года. В июле 2022-го странами-членами НАТО были подписаны протоколы о присоединении двух скандинавских стран. Частью альянса они смогут стать только после того, как все страны-члены НАТО ратифицируют протоколы о вступлении.