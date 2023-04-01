В МОК осудили решение Украины запретить атлетам соревноваться с россиянами

МОК осудил решение правительства Украины запретить атлетам соревноваться с россиянами

Международный олимпийский комитет (МОК) осудил решение правительства Украины запретить своим атлетам соревноваться с россиянами. Об этом сообщает РИА Новости.

В организации заявили, что эти меры только навредят украинскому спортивному сообществу. Представители МОК отметили, что многие атлеты и члены олимпийского сообщества Украины против бойкота турниров.

31 марта правительство Украины запретило украинским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже вместе с россиянами. Ранее МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе членов сборных России и Белоруссии, не поддерживавших спецоперацию на Украине.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.