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14:37, 1 апреля 2023Спорт

Украинский футболист осудил запрет НОК Украины соревноваться с россиянами

Украинский футболист Роман Зозуля осудил запрет НОК Украины соревноваться с россиянами

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Украинский футболист Роман Зозуля осудил решение правительства Украины запретить своим атлетам соревноваться с россиянами. Спортсмен высказался на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Зачем дальше надрываться и работать над тем, чтобы не допустить к соревнованиям вражеских спортсменов, если можно просто забанить своих? Решение, в котором прямо-таки чувствуется жажда борьбы и победы», — заявил Зозуля. Он добавил, что глава Олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт «отлично справляется с задачей хоронить украинский спорт».

31 марта правительство Украины запретило украинским спортсменам участвовать в отборочных соревнованиях на Олимпийские игры 2024 года в Париже вместе с россиянами. Ранее МОК рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе членов сборных России и Белоруссии, не поддерживавших спецоперацию на Украине.

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили сборные России и Белоруссии по рекомендации МОК. Решение об участии представителей этих стран в Олимпиаде-2024 до сих пор не принято.

Андрей Стрельцов
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