В команде Бивола рассказали о подготовке боя против Бетербиева

Менеджер Бивола рассказал, что надеется организовать объединительный бой с Бетербиевым

Вадим Корнилов, менеджер российского боксера Дмитрия Бивола, рассказал о подготовке боя против Артура Бетербиева. Его слова приводит The Ring.

Так, в команде заявили, что Бивол готовится вернуться на ринг в июне. «После этого, будем надеяться, появится возможность провести поединок с Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона. Это был бы самый большой поединок на данный момент — два непобежденных боксера, оба присутствуют в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», — отметил Корнилов.

29 января Бетербиев одержал победу над британцем Энтони Ярдом техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

В ночь на 6 ноября Бивол единогласным решением судей победил мексиканца Хильберто Рамиреса на вечере бокса в Абу-Даби и защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Всего в его активе 21 победа и ни одного поражения.

