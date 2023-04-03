Генерал ФСБ в отставке высказался об организации убийства Татарского

Генерал-майор ФСБ в отставке Михайло допустил участие группы людей в убийстве Татарского

Вероятнее всего, в убийстве военкора Владлена Татарского участвовала группа людей, подозреваемая в совершении преступления Дарья Трепова не могла осуществить подготовку к покушению самостоятельно, считает генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Работала группа, осуществить все одна девушка, конечно, не смогла бы. Надо было создать самодельное взрывное устройство, вмонтировать его в бюст, осуществить взрыв. Я думаю, что речь идет не об одном человеке, а о группе, где каждый выполнял свои функции. Сама Дарья могла быть и просто курьером, которого использовали втемную, хоть это и маловероятно. Если она была осведомлена, ее задачей также было покинуть помещение до взрыва», — сказал Михайлов.

Военный эксперт заметил, что на поверхности лежит идея о причастности к убийству Татарского Украины. Но добавил, что это не единственная версия.

То ли речь идет об акте личной ненависти, выражении политических позиций, то ли действительно имел место заказ со стороны наших противников. Эта версия самая простая, но она не должна быть единственной Александр Михайлов генерал-майор ФСБ в запасе

Михайлов заключил, что необходимо будет четко опираться на результаты экспертизы: что именно взорвалось, как был осуществлен взрыв, как устройство было приведено в действие. Также следствию предстоит установить участников возможной группы и роль самой Дарьи Треповой в преступлении.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской набережной произошел в воскресенье, 2 апреля. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Минздрав заявил о росте числа пострадавших при взрыве в кафе Петербурга до 32 человек.

Предполагается, что бюст в кафе пронесла и подарила Татарскому Дарья Трепова, которая скрылась с места происшествия. Знала ли девушка о том, что бюст содержал взрывное устройство, неизвестно.

Следственный комитет уже заявил о задержании Треповой. Сообщается, что девушку нашли на одной из съемных квартир, где она попыталась скрыться после преступления.