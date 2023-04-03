Появились подробности о состоянии пострадавших при взрыве в кафе Петербурга

В тяжелом состоянии после взрыва в Петербурге остаются 8 человек, 9 лечатся амбулаторно

После взрыва в кафе Санкт-Петербурга, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский, восемь человек остаются в тяжелом состоянии. Об этом сообщил городской комитет по здравоохранению, передает РИА Новости.

Там уточнили, что девять пострадавших медики отправили лечиться амбулаторно, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести и удовлетворительном.

У Минздрава, в свою очередь, другие данные. По последней информации министерства, пострадавшими числятся 32 человека, 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Взрыв в кафе Петербурга на Университетской произошел в воскресенье, 2 апреля. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

Девушку, подозреваемую в причастности к убийству россиянина в кафе, задержали. Следствие полагает, что жительница Петербурга Дарья Трепова принесла в кафе коробку с бюстом военкора, в который было вмонтировано взрывное устройство.