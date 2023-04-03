Подозреваемая в убийстве Татарского скрылась после взрыва в новом образе

Предполагаемая убийца военкора Татарского после взрыва в кафе скрылась в новом образе

Дарья Трепова, подозревая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в Петербурге, после взрыва в кафе добралась до съемной квартиры, переоделась и в новом образ покинула район преступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Незадолго до происшествия петербурженка арендовала квартиру у метро Василеостровская — примерно в 800 метрах от кафе, где 2 апреля проходила встреча с военкором.