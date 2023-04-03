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10:54, 3 апреля 2023Силовые структуры

Подозреваемая в убийстве Татарского скрылась после взрыва в новом образе

Предполагаемая убийца военкора Татарского после взрыва в кафе скрылась в новом образе

Фото: РИА Новости

Дарья Трепова, подозревая в убийстве военного корреспондента Владлена Татарского в Петербурге, после взрыва в кафе добралась до съемной квартиры, переоделась и в новом образ покинула район преступления. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Незадолго до происшествия петербурженка арендовала квартиру у метро Василеостровская — примерно в 800 метрах от кафе, где 2 апреля проходила встреча с военкором.

Елизавета Новикова
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