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19:14, 3 апреля 2023Спорт

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» деньги за аренду чешского игрока

ФИФА обязала «Вест Хэм» выплатить «Спартаку» деньги за аренду чеха Алекса Крала

Фото: Neon _ex / Unsplash

Международная федерация футбола (ФИФА) обязала «Вест Хэм Юнайтед» выплатить московскому «Спартаку» деньги за аренду чешского полузащитника Алекса Крала. Об этом сообщает Sport24.

«В случае если "Вест Хэм" не выплатит данную сумму в течение 45 дней, на клуб может быть наложен запрет на регистрацию новых игроков», — пояснили в пресс-службе красно-белых. В клубе уточнили, что, если сделку не закроют по истечении трех трансферных окон, дело может быть передано в дисциплинарный комитет ФИФА.

1 июля 2022 года контракт Крала со «Спартаком» приостановили до 30 июня 2023 года. Хавбек играл за москвичей с августа 2019-го по август 2021-го. В сезоне-2021/2022 футболист на правах аренды выступал за «Вест Хэм».

21 июня стало известно, что в ФИФА продлили разрешение на приостановку контрактов для легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге. В организации объяснили, что это было сделано с целью помочь игрокам, клубам и тренерам. Опция действует до июня следующего года.

Ксения Курашкина
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