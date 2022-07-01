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Легионер «Спартака» решил приостановить контракт с клубом

Чешский полузащитник Алекс Крал приостановил контракт со «Спартаком» до 2023 года

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Чешский полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал решил приостановить контракт с клубом. Об этом сообщается на сайте красно-белых.

Соглашение с 25-летним хавбеком приостановлено до 30 июня 2023 года.

Крал играл за «Спартак» с августа 2019-го по август 2021-го. В сезоне-2021/2022 футболист на правах аренды выступал за «Вест Хэм». За английскую команду он провел шесть матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

21 июня стало известно, что Международная федерация футбола продлила разрешение на приостановку контрактов для легионеров, выступающих в Российской премьер-лиге. В организации объяснили, что это было сделано с целью помочь игрокам, клубам и тренерам. Опция действует до июня следующего года.

Ранее защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал о давлении из-за решения остаться в России. Иностранный футболист назвал ситуацию тяжелой, однако подчеркнул, что не собирается уходить из клуба. «Некоторые люди хотят, чтобы я уехал отсюда. Во всем, что происходит сегодня, нет ни моей вины, ни вины "Зенита". Я ничего не имею против России, меня здесь отлично приняли», — заявил Ловрен.

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