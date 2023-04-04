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21:09, 4 апреля 2023Спорт

Хоккеист сборной России Мичков прокомментировал гибель отца

Хоккеист сборной России Матвей Мичков прокомментировал гибель отца Андрея

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Хоккеист сборной России Матвей Мичков в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) прокомментировал гибель отца Андрея Мичкова.

«Ты был лучшим папой. Я горжусь и люблю тебя», — написал 18-летний нападающий. К посту он прикрепил фотографию с отцом.

Андрей Мичков погиб ранее 4 апреля. Его тело нашли в пруду около дома. Мужчина ушел из квартиры, которую он снимал вместе с сыном, 2 апреля в 21:00 по московскому времени после второго овертайма матча между СКА и ЦСКА и перестал выходить на связь.

Андрей Мичков был скаутом системы сборных команд России. Его сын — Матвей Мичков — является игроком СКА, однако в этом сезоне на правах аренды выступает за «Сочи». Он считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году.

Анастасия Борисова
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