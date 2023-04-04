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18:04, 4 апреля 2023Спорт

В ФХР отреагировали на гибель отца российского хоккеиста

Федерация хоккея России выразила соболезнования родным погибшего Андрея Мичкова
Андрей и Матвей Мичковы

Андрей и Матвей Мичковы. Фото: страница Матвея Мичкова во «ВКонтакте»

Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на гибель отца российского хоккеиста Матвея Мичкова Андрея Мичкова. Заявление приводится в Telegram-канале организации.

ФХР выразила соболезнования родным и близким Мичкова-старшего. Они обратили внимание на то, что мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах.

Андрей Мичков погиб ранее 4 апреля. Его тело нашли в пруду около дома. Мужчина ушел из квартиры, которую он снимает вместе с сыном, 2 апреля в 21:00 по московскому времени после второго овертайма матча между СКА и ЦСКА и перестал выходить на связь.

Андрей Мичков был скаутом системы сборных команд России. Его сын — 18-летний Мичков — является игроком СКА, однако в этом сезоне на правах аренды выступает за «Сочи». Он считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году.

Анастасия Борисова
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