В ФХР отреагировали на гибель отца российского хоккеиста

Федерация хоккея России выразила соболезнования родным погибшего Андрея Мичкова

Федерация хоккея России (ФХР) отреагировала на гибель отца российского хоккеиста Матвея Мичкова Андрея Мичкова. Заявление приводится в Telegram-канале организации.

ФХР выразила соболезнования родным и близким Мичкова-старшего. Они обратили внимание на то, что мужчина погиб при невыясненных обстоятельствах.

Андрей Мичков погиб ранее 4 апреля. Его тело нашли в пруду около дома. Мужчина ушел из квартиры, которую он снимает вместе с сыном, 2 апреля в 21:00 по московскому времени после второго овертайма матча между СКА и ЦСКА и перестал выходить на связь.

Андрей Мичков был скаутом системы сборных команд России. Его сын — 18-летний Мичков — является игроком СКА, однако в этом сезоне на правах аренды выступает за «Сочи». Он считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году.