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09:23, 4 апреля 2023Спорт

Украинская теннисистка отказалась пожимать руку россиянке после турнира в США

Украинка Калинина не пожала руку россиянке Калинской после проигрыша на турнире в США
Ангелина Калинина

Ангелина Калинина. Фото: Rob Prange / Dppi / Globallookpress.com

Российская теннисистка Анна Калинская победила украинку Ангелину Калинину в первом круге турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча продолжалась 2 часа и завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:4. После проигрыша украинская теннисистка не стала пожимать руку россиянке.

Ранее от рукопожатий с россиянками и белорусками и совместных фото после матча отказалась еще одна украинка, Марта Костюк. Она объяснила свое решение тем, что соперницы отказались осудить власти своих стран.

Женская теннисная ассоциация (WTA) не стала полностью отстранять российских и белорусских спортсменов от участия в турнирах. Теннисисты продолжают выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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