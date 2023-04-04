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19:02, 4 апреля 2023Спорт

«Урал» выбил «Спартак» из Пути РПЛ Кубка России

«Урал» победил «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал Пути РПЛ Кубка России

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Екатеринбургский «Урал» выбил московский «Спартак» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. На 32-й минуте счет открыл полузащитник «Урала» Ибраима Сиссе. На 49-й минуте счет сравнял нападающий красно-белых Кейта Бальде. На 72-й минуте вновь вывел хозяев вперед хавбек Фаниль Сунгатулин.

В первом матче «Спартак» на своем поле сыграл вничью с «Уралом» со счетом 1:1. Таким образом, по итогам двух встреч екатеринбургская команда вышла в финал Кубка России в Пути РПЛ, москвичи сыграют с одной из команд из пути регионов.

Вторую путевку в финал Пути РПЛ Кубка России разыграют между собой самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Первая встреча между командами завершилась со счетом 2:2.

Анастасия Борисова
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