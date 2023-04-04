В Госдуме назвали возможные варианты ограничения продажи вейпов в России

Депутат Леонов: в России возможен запрет на использование ароматизаторов для вейпов

Вопрос о полном запрете вейпов в России подняли ради защиты молодежи, заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность полного запрета электронных испарителей в стране, а также назвал другие возможные варианты ограничения их продажи.

Ранее член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат Султан Хамзаев сообщил о том, что в Госдуме подготовят поправки о полном запрете вейпов в России.

«Фракция ЛДПР и я лично неоднократно выступали с призывом о полном запрете вейпов. Наконец-то эта позиция была услышана, в том числе и партией власти, и председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным, поэтому в этом направлении пошла активная работа, и в законодательном плане тоже. Сейчас идет дискуссия между правительством и Госдумой о том, каким образом без потерь эти вопросы решить», — поделился парламентарий.

Не могу быть точно уверенным, что именно будет полный запрет, но, по крайней мере, определенные ограничения вполне могут быть Сергей Леонов депутат Госдумы

Варианты ограничений

В частности, по словам депутата, может быть разрешена торговля вейпами только в специально отведенных местах или запрет на продажу данной продукции через интернет. Кроме того, действенным может стать запрет на использование в составе жидкостей для вейпов различных ароматизаторов, полагает Леонов.

Это будет фактически безвкусный какой-то пар, все равно, что на морозе просто выдохнуть. Ребенку же никотин не нужен, ему нужно дудку подудеть и вкус почувствовать клубники, банана, апельсина — а тогда это будет неинтересно Сергей Леонов депутат Госдумы

Также могут появиться регламенты относительно упаковки устройств. Сейчас она разнообразна и не имеет устрашающих картинок о вреде для здоровья в отличие от сигарет, отметил парламентарий.

Необходимость регулирования

Вейпы, в основном, пользуются популярностью у молодых людей, тех, кто младше или чуть старше 18 лет, обратил внимание депутат. И эта мода обусловлена определенными действиями табачных компаний, уверен он.

«Табачные компании говорят, что это безвредно. На самом деле, как врач, могу заявить, что они ни капельки не безвреднее, чем обычные сигареты. Но, что касается обычных сигарет, все-таки родитель может легко увидеть, что ребенок их курит, а после вейпов нет характерного запаха. Через социальные сети, в основном, идет реклама, и через чаты детей специально подсаживают на это дело. Родители не могут это контролировать, что усугубляет ситуацию», — высказался Леонов.

С призывом к полному запрету ранее выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Депутат Хамзаев, в свою очередь, предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним.