ЦСКА вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, победив «Крылья Советов» благодаря автоголу

Московский ЦСКА одержал победу над самарскими «Крыльями Советов» во втором полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла 5 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На третьей добавленной ко второму тайму минуте автогол забил защитник самарской команды Гленн Бейл. Таким образом, армейцы вышли в финал Пути РПЛ Кубка России, «Крылья Советов» сыграют с одной из команд из Пути регионов.

В первой встрече команды сыграли вничью. Матч завершился со счетом 2:2.

В финале Кубка России в Пути РПЛ ЦСКА сыграет с екатеринбургским «Уралом». Соперник красно-синих выбил из Пути РПЛ московский «Спартак».