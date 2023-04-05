Хоккеиста «Металлурга» оштрафовали на 2,2 миллиона рублей за дачу взяток

Хоккеиста «Металлурга» Кошелева оштрафовали на 2,2 млн рублей за покупку военного билета

Ленинский районный суд Уфы оштрафовал на 2,2 миллиона рублей 27-летнего нападающего хоккейного клуба «Металлург» Семена Кошелева по делу о даче взяток ради уклонения от службы в армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

По версии следствия, в 2019 году хоккеист через бывшего полицейского Фарита Самигуллина получил за взятку военный билет, не проходя службу в армии. Кроме того, он заплатил 270 тысяч рублей за поступление в вуз.

Общая сумма незаконного вознаграждения, переданная спортсменом должностным лицам, составила 717 тысяч рублей. Кошелев признал свою вину в даче взяток.

Ранее суд оштрафовал на 400 тысяч рублей бывшего футболиста молодежной команды «Уфы» Дмитрия Белозерова за попытку купить военный билет. Аналогичный приговор получил хоккеист ханты-мансийского клуба «Югра» Владислав Лукин, заплативший уже два миллиона рублей в казну за военный билет и водительские права. Хоккеиста Михаила Воробьева, также подкупившего сотрудника военкомата, чтобы не служить в российской армии осудили на двухмиллионный штраф. Третий фигурант дела — хоккеист Анвар Сулейманов — получил пять лет условно.

Всем им помогал Самигуллин и начальник отделения призыва военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы Константин Выропаев. В отношении них также возбуждены уголовные дела о коррупции.