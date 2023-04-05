Лавров отреагировал на арест Трампа словами «им и без нас хорошо»

Лавров об аресте Трампа: Россия не вмешивается в дела США, им и без нас хорошо

Москва не вмешивается в дела Вашингтона, США хорошо и без России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Как вы и сказали, мы в это не вмешиваемся. Мне кажется, им и без нас хорошо», — заявил глава внешнеполитического ведомства на вопрос журналиста о первом случае судебного процесса в отношении бывшего президента США.