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17:30, 5 апреля 2023Мир

Лавров отреагировал на арест Трампа словами «им и без нас хорошо»

Лавров об аресте Трампа: Россия не вмешивается в дела США, им и без нас хорошо

Фото: Marco Bello / Reuters

Москва не вмешивается в дела Вашингтона, США хорошо и без России. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Как вы и сказали, мы в это не вмешиваемся. Мне кажется, им и без нас хорошо», — заявил глава внешнеполитического ведомства на вопрос журналиста о первом случае судебного процесса в отношении бывшего президента США.

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Семен Александров
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