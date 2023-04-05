Захарова отреагировала на предъявление обвинений Трампу

Захарова заявила, что предъявление обвинений Трампу говорит о кризисе либерализма

Предъявление обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу говорит о кризисе либерализма в США. Так на это сообщение отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Радио Sputnik.

«Это и называется кризис либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов, страстей, и это возведено в культ <…> заканчивает пожиранием самой себя или отрицанием самой себя», — сказала дипломат.

Прокуратура обвинила экс-президента США в 34 случаях подлога документов, каждый из которых включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

На данный момент суд снял формальный арест с политика, после чего Трамп вернулся во Флориду. При этом он заявил об отсутствии у прокурора доказательств предъявленных ему обвинений. Политик также рассказал, что отказался от предложения прокурора урегулировать дело до суда.