Появились подробности гибели отца российского хоккеиста

«112»: смерть отца российского хоккеиста Матвея Мичкова не носит криминальный характер

Появились подробности гибели Андрея Мичкова, отца российского хоккеиста Матвея Мичкова, их опубликовал Telegram-канал «112».

По предварительной информации, смерть Мичкова-старшего не носит криминальный характер. Отмечается, что на теле 51-летнего мужчины нет внешних признаков насильственной смерти. По данным источника, у Мичкова были проблемы с сердцем, он вышел на прогулку к пруду, где ему стало плохо, он упал в воду и утонул.

О гибели Андрея Мичкова стало известно 4 апреля. Его тело нашли в пруду около дома. Мужчина ушел из квартиры, которую снимал вместе с сыном, 2 апреля в 21:00 по московскому времени, после чего перестал выходить на связь.

Мичков-старший был скаутом системы сборных команд России. Его сын — 18-летний Матвей Мичков — является игроком СКА, в сезоне-2022/2023 на правах аренды выступал за «Сочи». Он считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в 2023 году.