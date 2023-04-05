МИД России потребовал от Украины освободить главу Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Россия требует освободить главу Киево-Печерской лавры митрополита канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павла, а также предоставить ему медицинскую помощь. Об этом заявил специальный представитель главы Министерства иностранных дел (МИД) России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Геннадий Аскальдович, сообщает ТАСС.

По словам Аскальдовича, фигура находящегося под домашним арестом и в электронных кандалах митрополита Павла приобретает образ мученика за православную веру.

«На этом фоне верхом цинизма являются слова [президента Украины] Владимира Зеленского, заявившего, что Украина — это территория самой большой религиозной свободы», — сказал российский дипломат.

Ранее суд в Киеве отправил митрополита Павла под домашний арест на два месяца, его обвиняют в разжигании религиозной розни и работе на Россию. Вскоре иерарх сообщил о попытках его отравить.