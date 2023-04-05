Артемий Лебедев пожаловался на нежелание украинских адвокатов работать с ним

Блогер Артемий Лебедев пожаловался, что адвокаты на Украине не хотят работать с ним

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что ему не удается найти адвоката на Украине, который согласился бы представлять его интересы. Об этом он рассказал в обзоре новостей, доступном на Rutube.

По словам Лебедева, знакомые адвокаты на Украине прочитали его сообщение и не ответили. При этом другой адвокат заверил блогера, что ему вряд ли удастся найти специалиста в стране для защиты своих законных интересов. Он объяснил это в том числе тем, что для юриста, который стал бы сотрудничать с Лебедевым, могут наступить серьезные негативные последствия.

«Короче, правосудие на Украине полностью отсутствует, и невинный человек, то есть я, который оказался обвиненным Службой безопасности Украины в самых страшных смертных грехах (...), ни один адвокат не берется меня защищать», — пожаловался блогер. Он также назвал нежелание украинских адвокатов работать с ним тревожным сигналом времени для страны.

В марте Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Лебедеву обвинения из-за репортажа с Запорожской АЭС. Блогер, комментируя решение СБУ, заявил, что его не беспокоят претензии от органа. Кроме того, он назвал СБУ «сборищем кретинов» и бездельниками.

В январе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Лебедева и ряда других лиц. Затем, в конце месяца, блогер сообщил, что его квартиру и офис в Киеве опечатали.