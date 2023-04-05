Смолов объяснил оскорбления в адрес журналиста после вылета из Кубка России

Футболист «Динамо» Федор Смолов заявил, что не сдержал обещание выиграть Кубок России

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) объяснил оскорбления в адрес журналиста после вылета команды из Кубка России по футболу.

В комментариях в социальной сети спортсмен написал, что обещал выиграть трофей болельщикам, но не корреспонденту с телефоном в руках. В ответ на это пользователи раскритиковали Смолова, и он заявил, что готов извиниться перед болельщиками при встрече. «Получается, я не сдержал обещание!» — подчеркнул он.

4 апреля «Динамо» проиграло тольяттинскому «Акрону» в полуфинале Пути регионов Кубка России и вылетело из розыгрыша турнира. Встреча прошла в Москве и завершилась победой гостей, представляющих Футбольную национальную лигу (ФНЛ), со счетом 4:1 в серии пенальти.

После матча журналист в подтрибунном помещении задал Смолову вопрос об обещании выиграть трофей для болельщиков. «Тебе что ли обещал, клоун?» — ответил футболист.

