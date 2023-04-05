Трамп предупредил о катящихся в ад США

Экс-президент Дональд Трамп заявил, что США катятся в ад

Бывший президент США Дональд Трамп констатировал, что страна «катится в ад». Его выступление из резиденции Мар-а-Лаго во Флориде после предъявления обвинений судом Нью-Йорка показал телеканал Fox News.

Наша страна катится в ад Дональд Трамп Бывший президент США

По словам Трампа, в настоящее время происходит массированное вмешательство в президентские выборы, запланированные на 2024 год. «Оно начинается с поддерживаемого Джорджем Соросом прокурора Элвина Брэгга, который сделал кампанию на том, что он достанет президента Трампа», — сказал он, подчеркнув, что это происходит «в масштабах, невиданных ранее в нашей стране».

Также политик заявил, что прокурор и сторона обвинения предлагали ему урегулировать дело в досудебном порядке. Однако, по его словам, он отказался от предложения, а Брэгга обвинил в предвзятости.

Единственное преступление, которое я совершил, — это бесстрашно защищал нашу нацию от тех, кто стремится ее уничтожить Дональд Трамп Бывший президент США

Незадолго до выступления Мар-а-Лаго Трамп назвал слушания в Нью-Йорке, прошедшие по его обвинению, шокирующими. Он отметил, что в ходе них не было никаких «сюрпризов», что указывает на отсутствие доказательств. По его мнению, «ничего противозаконного сделано не было».

Трамп заявил о риске начала третьей мировой войны из-за Байдена

Также Трамп предупредил об угрозе третьей мировой войны, которая может быть развязана под руководством нынешнего американского лидера Джо Байдена. Он подчеркнул, что при его администрации открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия никогда не упоминались и не обсуждались. Однако при администрации Байдена это «вполне может привести к третьей мировой ядерной войне». «Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет», — заключил он.

Уход из Афганистана политик назвал самым позорным моментом в истории США. Трамп указал, что вследствие некомпетентного выхода Вашингтон «оставил там американских граждан и лучшее в мире военное оборудование на сумму 85 миллиардов долларов». Кроме того, было «потеряно 13 блистательных жизней».

Суд обвинил Трампа в подлоге документов

Прокуратура Манхэттена обвинила Дональда Трампа в 34 случаях подлога документов. Каждый из пунктов включает в себя факт «фальсификации деловых документов первой степени с целью совершить другое правонарушение» и предполагает максимальное наказание в виде четырех лет тюрьмы.

По подсчетам телеканала Fox News, политику может грозить до 136 лет тюрьмы. Отмечается, что согласно законодательству Нью-Йорка фальсификация деловых документов считается проступком. Однако в случае попытки скрыть другое преступление она также считается преступлением с максимальным приговором в четыре года лишения свободы. При этом журналисты предположили, что фактический приговор будет намного мягче.

136 лет максимальный срок наказания, который грозит Дональду Трампу, по подсчетам Fox News

Дональд Трамп стал первым экс-президентом США, которому предъявили уголовные обвинения. На данный момент суд снял формальный арест с политика, после чего он вернулся во Флориду. Следующее заседание суда по делу запланировано на 4 декабря.