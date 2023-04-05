В Узбекистане заявили об отсутствии мужа Треповой в стране

Генпрокуратура Узбекистана заявила, что муж Треповой Рылов не пересекал госграницу страны

Дмитрий Рылов, муж Дарьи Треповой, арестованной по делу о совершении теракта в центре Петербурга, в котором погиб российский военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), не пересекал госграницу Узбекистана. Об этом заявила Генпрокуратура республики в Telegram-канале.

«Дмитрий Рылов не пересекал государственную границу Республики Узбекистан и, соответственно, не может находиться в нашей стране», — сказано в сообщении. Ведомство также добавило, что не получало от российской стороны запрос на задержание Рылова.

Ранее сообщалось, что Рылов покинул Россию после объявления в стране частичной мобилизации.

По данным СКР, 2 апреля Трепова по указанию кураторов с Украины принесла в кафе в центре Петербурга начиненную взрывчаткой статуэтку и передала ее Татарскому. В результате он погиб, более 40 человек были ранены. Позднее Басманный суд Москвы арестовал девушку. Она будет находиться в СИЗО до 2 июня 2023 года. Треповой предъявили обвинение в совершении теракта и незаконном ношении взрывчатых устройств.