В Петербурге возбудили уголовное дело из-за прорыва трубопровода с кипятком

В Петербурге СК возбудил уголовное дело из-за прорыва трубопровода с кипятком

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за прорыва трубопровода с кипятком в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по пункту «в» части 2 статьи 238 («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)» Уголовного кодекса РФ.

По данным следствия, прорыв произошел 5 апреля в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы. Несколько человек получили ожоги различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают следователи, сотрудники регионального управления МЧС и Судебно-экспертного центра СКР.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело из-за коммунальной аварии в Саратове, в результате которой мужчина получил ожог кипятком.