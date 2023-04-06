Умер создатель всемирно известной настольной игры

Разработчик всемирно известной настольной игры Catan Клаус Тойбер умер в возрасте 70 лет

Создатель знаменитой стратегической настольной игры «Колонизаторы» (Catan) Клаус Тойбер умер в возрасте 70 лет. Об этом пишет New York Post.

«С великой грустью и тяжелым сердцем семья Тойбер сообщает, что их любимый муж и отец Клаус Тойбер скончался 1 апреля 2023 года после непродолжительной тяжелой болезни», — говорится в заявлении семьи всемирного известного разработчика игр на официальном сайте «Колонизаторов».

Тойбер родился 25 июня 1952 года в немецком городе Рай-Брайтенбах. Он занялся созданием настольных игр в 1980-х годах, когда работал зубным техником в Дармштадте. Мужчина признавался, что тогда у него было много проблем на работе. «Я разрабатывал игры, чтобы сбежать от всего этого. Это был мой личный мир, созданный своими руками», — вспоминал он.

Стратегия «Колонизаторы», в которой игроки, соревнуясь друг с другом, строят поселения, используя пять ресурсов, была впервые издана в 1995 году. Через три года она стала очень популярной. Тойбер понял, что может прокормить семью за счет своего творения, и оставил нелюбимую работу.

С тех пор «Колонизаторы» разошлись по всему миру многомиллионными тиражами и стали одной из самых популярных настольных игр на планете. После введения локдауна из-за пандемии COVID-19 в 2020-м случился очередной всемирный всплеск интереса к игре Тойбера. Всего она издавалась на 40 языках, породила множество игр-подражаний и была перенесена на электронные игровые платформы.

В августе 2021 года сообщалось, что издатель, подаривший миру головоломку судоку, умер в Японии на 70-м году жизни. Мато Кадзи опубликовал знаменитую игру с числами в своем журнале головоломок в 1984 году, после чего она быстро стала всемирно известной.

