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09:49, 6 апреля 2023Спорт

Стал известен новый главный тренер «Челси»

Романо сообщил, что Лэмпарда назначили временным главным тренером «Челси» до конца сезона

Фото: Dave Thompson / AP

Фрэнк Лэмпард назначен временным главным тренером английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

44-летний специалист согласился на краткосрочное соглашение и будет работать с клубом до конца сезона-2022/2023. В это время «Челси» продолжит поиск нового главного тренера.

Ранее стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси». Отмечалось, что клубе планируют провести переговоры с Маурисио Почеттино, Луисом Энрике, Юлианом Нагельсманом, тренером «Наполи» Лучано Спаллетти, а также с Оливером Гласнером, возглавляющим «Айнтрахт».

2 апреля «Челси» объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером. После исполняющим обязанности главного тренера был Бруно Сальтор.

Дарья Коршунова
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