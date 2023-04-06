Стал известен новый главный тренер «Челси»

Романо сообщил, что Лэмпарда назначили временным главным тренером «Челси» до конца сезона

Фрэнк Лэмпард назначен временным главным тренером английского футбольного клуба «Челси». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

44-летний специалист согласился на краткосрочное соглашение и будет работать с клубом до конца сезона-2022/2023. В это время «Челси» продолжит поиск нового главного тренера.

Ранее стали известны кандидаты на пост главного тренера «Челси». Отмечалось, что клубе планируют провести переговоры с Маурисио Почеттино, Луисом Энрике, Юлианом Нагельсманом, тренером «Наполи» Лучано Спаллетти, а также с Оливером Гласнером, возглавляющим «Айнтрахт».

2 апреля «Челси» объявил о расторжении контракта с Грэмом Поттером. После исполняющим обязанности главного тренера был Бруно Сальтор.