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18:27, 6 апреля 2023Силовые структуры

После столкновения с боевиками в Ингушетии возбудили дело

СКР возбудил дело из-за гибели 3 полицейских во время столкновения с боевиками в Ингушетии

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело из-за гибели троих полицейских во время столкновения с боевиками в зоне контртеррористической операции, проводимой в Малгобекском районе Ингушетии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия.

По данным следствия, в ночь на 6 апреля силовики заблокировали в частном доме в селе Зязиков-Юрт вооруженных мужчин, которые отказались сложить оружие. В результате перестрелки погибли трое правоохранителей, еще 11 получили ранения. На месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Боевики скрылись, за информацию об их местонахождении МВД объявило награду в три миллиона рублей.

МВД разыскивает четырех фигурантов Мошхоева Микаила Ахмедовича 1998 года рождения, Бокова Амира Бадрудиновича 2001 года рождения, Гуражева Амирхана Тухановича 1989 года рождения и Оздоева Адама Магомедовича 1987 года рождения.

Они причастны к нападению на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.

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Любовь Ширижик
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