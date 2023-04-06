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15:28, 6 апреля 2023Силовые структуры

МВД Ингушетии объявило награду в три миллиона рублей за информацию о боевиках

МВД Ингушетии объявило награду в 3 млн руб. за информацию о напавших на силовиков боевиках

Фото: Пресс-служба МВД России по Республике Ингушетия / РИА Новости

МВД Ингушетии объявило вознаграждение в три миллиона рублей за информацию о боевиках, напавших на силовиков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении информации и общественных связей ведомства.

Такая награда назначена за помощь в розыске подозреваемых в совершении нападения на пост ДПС «Волга-14» 27 марта и посягательстве на жизнь полицейских в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района 5 апреля.

МВД разыскивает четырех фигурантов Мошхоева Микаила Ахмедовича 1998 года рождения, Бокова Амира Бадрудиновича 2001 года рождения, Гуражева Амирхана Тухановича 1989 года рождения и Оздоева Адама Магомедовича 1987 года рождения.

В ночь на 6 апреля в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе шло столкновение с группой боевиков, которые были заблокированы в одном из домовладений. Трое полицейских погибли, а 11 ранены. Позже стало известно, что напавшим на силовиков боевикам удалось скрыться.

Перестрелку устроили те же боевики, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией.

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Екатерина Власова
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