Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Напавшие на правоохранителей в Ингушетии боевики смогли скрыться после боестолкновения

В Ингушетии напавшие на правоохранителей боевики смогли скрыться после боестолкновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, поиски боевиков в Малгобекском районе республики продолжаются. В районе до сих пор действует режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее стало известно, что число пострадавших в ходе боестолкновения увеличилось до 11 человек. Среди них только сотрудники правоохранительных органов.

В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе шло столкновение с группой боевиков, которые были заблокированы в одном из домовладений. Трое полицейских погибли в зоне проведения КТО, которая была введена 3 апреля.

По предварительным данным, перестрелку с силовиками устроили те же боевики, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией в конце марта.

