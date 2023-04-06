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11:39, 6 апреля 2023Силовые структуры

Напавшим на силовиков в Ингушетии боевикам удалось скрыться

Напавшие на правоохранителей в Ингушетии боевики смогли скрыться после боестолкновения
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Пресс-служба ФСБ РФ по Ингушетии / РИА Новости

В Ингушетии напавшие на правоохранителей боевики смогли скрыться после боестолкновения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, поиски боевиков в Малгобекском районе республики продолжаются. В районе до сих пор действует режим контртеррористической операции (КТО).

Ранее стало известно, что число пострадавших в ходе боестолкновения увеличилось до 11 человек. Среди них только сотрудники правоохранительных органов.

В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе шло столкновение с группой боевиков, которые были заблокированы в одном из домовладений. Трое полицейских погибли в зоне проведения КТО, которая была введена 3 апреля.

По предварительным данным, перестрелку с силовиками устроили те же боевики, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией в конце марта.

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Екатерина Власова
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