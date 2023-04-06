Число пострадавших в боестолкновении силовиков с боевиками в Ингушетии увеличилось до 11

Увеличилось число пострадавших в ходе боестолкновения силовиков с боевиками в Ингушетии. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, число пострадавших выросло до 11 человек. Среди них только сотрудники правоохранительных органов.

В селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе шло столкновение с группой боевиков, которые блокированы в одном из домовладений. Трое полицейских погибли в зоне проведения контртеррористической операции, которая была введена 3 апреля на территории Малгобекского района Ингушетии. В настоящий момент боевики прекратили стрельбу, однако у них еще имеется оружие.

По предварительным данным, перестрелку с силовиками устроили те же боевики, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией в конце марта.