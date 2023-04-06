Появились подробности бегства боевиков после столкновения с силовиками Ингушетии

Mash: в Ингушетии боевикам, напавшим на силовиков, удалось уйти в горы через нежилые дома

В Ингушетии боевикам, напавшим на правоохранителей, удалось уйти в горы через нежилые дома. Подробности побега в четверг, 6 апреля, сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Бандиты скрылись до того, как к силовикам прибыло подкрепление. По данным канала, активно отстреливаясь и перемещаясь между заброшенными домовладениями, они смогли скрыться.

Четырех боевиков обнаружили в одном из домов во время патрулирования территории. В результате столкновения пострадали 11 силовиков. Поиски боевиков продолжаются. В Малгобекском районе Ингушетии до сих пор действует режим контртеррористической операции (КТО).

По предварительным данным, перестрелку с силовиками устроили те же боевики, что напали на пост ДПС между Северной Осетией и Ингушетией в конце марта.