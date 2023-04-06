Российская фристайлистка рассказала о полученной в драке травме

Фристайлистка Мария Доброва рассказала, что получила сотрясение во время драки в Сочи

Российская фристайлистка Мария Доброва рассказала о травме, полученной во время драки в Сочи. Ее слова приводит ТАСС.

«С сотрясением, но жить буду. Говорят, через две недели уже все будет нормально», — отметила Доброва. Она добавила, что врачи наложили несколько швов на рану на голове.

Спортсменка также раскрыла подробности конфликта, произошедшего в отеле «Роза Ски Инн». Она рассказала, что у нее и ее молодого человека Артема Набиулина возник спор с неизвестным мужчиной и его спутницей. «Когда мужчина начал разбивать лицо моему молодому человеку, я подбежала, чтобы оттолкнуть его и поднять Артема. И тут подбежала девушка того парня и разбила мне голову бутылкой пива», — пояснила Доброва.

5 апреля Telegram-канал Kub Mash сообщил, что 23-летняя Доброва поругалась со своим молодым человеком на отдыхе в Красной Поляне. Она якобы позвонила на ресепшен отеля, где они остановились, и попросила ее спасти. Позднее фристайлистка опровергла информацию о том, что ее избил Набиулин.

Доброва выступает в ски-кроссе. Ее лучшие результаты — бронза чемпионата России-2018 и серебро этапа Кубка Европы-2018.