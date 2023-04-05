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20:12, 5 апреля 2023Спорт

Российская фристайлистка прокомментировала слухи об избиении

Российская фристайлистка Доброва опровергла слухи о том, что ей разбили голову в Сочи
Мария Доброва

Мария Доброва. Кадр: страница «Енисейская Сибирь» во «ВКонтакте»

Российская фристайлистка Мария Доброва прокомментировала слухи о том, что ей разбили голову в драке в Сочи. Слова девушки приводит «КП».

Спортсменка опровергла то, что ее избил бойфренд. «Мы стояли вечером около гостиницы, где, возможно, чуть пошумели… Но ни о каком конфликте речи не шло! Все в порядке!» — заявила она. Доброва подчеркнула, что не вызывала полицию и не получала травм, поэтому и госпитализация ей была не нужна была.

Ранее 5 апреля Telegram-канал Kub Mash сообщил, что 23-летняя Доброва поругалась со своим молодым человеком на отдыхе в Красной Поляне. Она якобы позвонила на ресепшен отеля, где они остановились, и попросила ее спасти. Затем конфликт продолжился, и спортсменка оказалась на земле. Утверждалось, что сотрудникам отеля пришлось вызвать полицию и скорую.

Доброва выступает в ски-кроссе. Ее лучшие результаты — бронза чемпионата России-2018 и серебро этапа Кубка Европы-2018. Молодым человеком спортсменки является 26-летний лыжник Артем Набиулин.

Анастасия Борисова
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