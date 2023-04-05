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16:27, 5 апреля 2023Спорт

Российской фристайлистке разбили голову в драке

Российской фристайлистке Марии Добровой разбили голову в драке в Сочи

Фото: Федерация фристайла Санкт-Петербурга

Российской фристайлистке Марии Добровой разбили голову в драке в Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации источника, 23-летняя Доброва в отпуске познакомилась с компанией и пригласила ее в отель «Роза Ски Инн». Там молодые люди выпивали, после чего поругались, и часть компании ушла, оставив девушку наедине с парнем.

Позже спортсменка позвонила на ресепшен и попросила ее спасти. Поднявшимся в номер сотрудникам пара не смогла ничего объяснить и ушла на улицу. Там конфликт продолжился, и девушка оказалась на земле. Сотрудникам отеля пришлось вызвать полицию и скорую.

По данным Telegram-канала «112», молодым человеком был 26-летний Артем Набиулин, который также является профессиональным лыжником. Отмечается, что девушку доставили в больницу с сильным ушибом переносицы.

Доброва выступает в ски-кроссе. Ее лучшие результаты — бронза чемпионата России-2018 и серебро этапа Кубка Европы-2018.

Дарья Коршунова
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