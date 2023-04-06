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12:20, 6 апреля 2023Спорт

Сборная России сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу сохранила 37-е место в обновленном рейтинге ФИФА

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Сборная России сохранила 37-е место в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Он доступен на сайте организации.

В активе сборной России 1495,53 очка. В конце марта команда под руководством Валерия Карпина провела два товарищеских матча, очки за которые были учтены в рейтинге. Россияне сыграли вничью против сборной Ирана (1:1), а также победили команду Ирака со счетом 2:0.

Новым лидером рейтинга стала сборная Аргентины, выигравшая чемпионат мира-2022. На втором месте располагаются французы, замыкают тройку бразильцы.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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Сборная России сохранила 37-е место в рейтинге ФИФА
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