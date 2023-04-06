В Госдуме назвали цель визита Макрона в Китай

Спикер ГД Володин: Макрон приехал в Китай для улучшения рейтинга, а не для помощи странам

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину на телеканале «Россия 1» прокомментировал визит президента Франции Эммануэля Макрона в КНР. Слова Володина приводит РИА Новости.

Володин назвал цель визита Макрона в Китай и предположил, что политик приехал в страну для улучшения своего рейтинга, а не для помощи другим странам.

«Макрону нужно подумать, что происходит во Франции, а не давать советы. Насколько я знаю, если бы выборы прошли сегодня, то победил бы другой кандидат… И поехал он в Китай, чтобы рейтинг поправить. Надо заниматься своей страной», — подчеркнул спикер ГД.

Макрон прибыл с государственным визитом в Китай 5 апреля. Ранее стало известно, что в ходе своего визита французский лидер намерен отговорить Си от сближения с Россией и привлечь Пекин к посреднической миссии в урегулировании украинского кризиса. По данным Politico, Макрону это не удалось.

