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20:24, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

Гоблин рассказал об итогах блокировки канала на YouTube

Пучков: просмотры видео упали на 40 процентов после перехода на российские платформы

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, также известный как Гоблин, рассказал, к каким итогам привела блокировка его YouTube-канала, после которой он перешел на российские платформы На эту тему он высказался в программе «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1». Выпуск опубликован на платформе «Смотрим».

«Я перебрался на отечественные ресурсы. Количество просмотров упало изначально на 30 процентов, потом до 40 дошло», — сказал Гоблин, говоря о том, как на его деятельность повлияла блокировка на видеохостинге YouTube.

Вместе с тем блогер подчеркнул, что не считает снижение просмотров катастрофой. По словам Пучкова, он продолжает заниматься своим делом так же, как раньше.

YouTube заблокировал канал Гоблина в августе 2022 года. Причиной видеохостинг указал нарушение правил. Пучков счел решение платформы ожидаемым и отметил, что перенес свой контент на российские платформы.

Впоследствии блогер неоднократно высказывал критику в адрес YouTube. В частности, он заподозрил видеохостинг в предвзятости, а также назвал его «главным средством промывки мозгов».

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Олег Давыдов
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