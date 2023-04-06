Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Азаренко
0:1
2-й сет
live
Анна Калинская
Чарльстон
Юлия Грабер
Сегодня
20:10 (Мск)
Екатерина Александрова
Чарльстон
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Бернарда Пера
Сегодня
21:30 (Мск)
Дарья Касаткина
Чарльстон
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:26, 6 апреля 2023Спорт

Российский игрок «Монреаля» отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ

Российский форвард «Монреаля» Денис Гурьянов отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ

Фото: Крис Бэрри / РИА Новости

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Денис Гурьянов отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ перед матчем с «Вашингтон Кэпиталс» 7 апреля. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Sportsnet Эрик Энджелс.

Главный тренер команды Мартен Сан-Луи рассказал, что Гурьянов принял это решение по семейным обстоятельствам. «Я не знаю, какие могут быть последствия. Я ни разу не был на его месте», — добавил специалист.

Ранее российские игроки «Нэшвилл Предаторс» Яков Тренин и Егор Афанасьев вышли на раскатку перед матчем с «Вегас Голден Найтс» в радужных джерси. Встреча прошла 6 апреля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Позднее стало известно, что в НХЛ задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло подробности атаки 15 диверсантов на Брянскую область
Обвиняемому в России в шпионаже журналисту WSJ присудили премию свободы прессы
Назван способ бесплатно побывать на далеком арктическом острове
Оксана Самойлова вышла в свет в прозрачной юбке и с откровенным декольте
Житель Подмосковья забил соседку молотком из-за денег и получил срок в 14 лет
Си Цзиньпин назвал условие для выхода из кризиса на Украине
В МИД обвинили власти Эстонии в давлении на русскоязычное меньшинство
Врачи объяснили причины внезапного исчезновения удовольствия от секса
Российский самолет начал резко падать из-за забывших включить автопилот пилотов
Солнце оказалось обычной звездой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.