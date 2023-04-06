Российский игрок «Монреаля» отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ

Российский форвард «Монреаля» Денис Гурьянов отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ

Российский форвард «Монреаль Канадиенс» Денис Гурьянов отказался от участия в акции в поддержку ЛГБТ перед матчем с «Вашингтон Кэпиталс» 7 апреля. Об этом в Twitter сообщил корреспондент Sportsnet Эрик Энджелс.

Главный тренер команды Мартен Сан-Луи рассказал, что Гурьянов принял это решение по семейным обстоятельствам. «Я не знаю, какие могут быть последствия. Я ни разу не был на его месте», — добавил специалист.

Ранее российские игроки «Нэшвилл Предаторс» Яков Тренин и Егор Афанасьев вышли на раскатку перед матчем с «Вегас Голден Найтс» в радужных джерси. Встреча прошла 6 апреля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Позднее стало известно, что в НХЛ задумались о пересмотре проведения акций в поддержку ЛГБТ после отказов клубов от участия в них. Комиссар лиги Гэри Беттмэн посчитал, что это отвлекает от самой сути акций, которая в итоге отходит на второй план.