«Кибер Фронт Z» призвал МИД России добиться признания Пономарева террористом

«Кибер Фронт Z» призвал МИД России добиться через СБ ООН признания Пономарева террористом

Движение «Кибер Фронт Z» призвало МИД России добиться через Совет Безопасности ООН признания экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и «Национальной республиканской армии» (НРА) террористами для объявления их в международный розыск.

Организация направила письмо на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором напомнила о том, что НРА взяла на себя ответственность за взрыв в кафе и гибель военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), а также подозревается в убийстве журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной.

В обращении указано, что «Национальная республиканская армия» связана с Пономаревым, который призывал к протестам и совершению терактов в России. Отмечается также, что политик является куратором легиона «Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в России) и «Русского добровольческого корпуса», который взял ответственность за совершение теракта в Брянской области 2 марта.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовные дела против 20 членов запрещенной в России организации легион «Свобода России» о терроризме и по другим статьям Уголовного кодекса.

