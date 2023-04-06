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23:20, 6 апреля 2023Россия

«Кибер Фронт Z» призвал МИД России добиться признания Пономарева террористом

«Кибер Фронт Z» призвал МИД России добиться через СБ ООН признания Пономарева террористом
СюжетПротесты в России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Движение «Кибер Фронт Z» призвало МИД России добиться через Совет Безопасности ООН признания экс-депутата Госдумы Ильи Пономарева (признан Минюстом РФ иностранным агентом) и «Национальной республиканской армии» (НРА) террористами для объявления их в международный розыск.

Организация направила письмо на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова, в котором напомнила о том, что НРА взяла на себя ответственность за взрыв в кафе и гибель военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), а также подозревается в убийстве журналиста и общественного деятеля Дарьи Дугиной.

В обращении указано, что «Национальная республиканская армия» связана с Пономаревым, который призывал к протестам и совершению терактов в России. Отмечается также, что политик является куратором легиона «Свобода России» (террористическая организация, запрещенная в России) и «Русского добровольческого корпуса», который взял ответственность за совершение теракта в Брянской области 2 марта.

Ранее стало известно, что следователи возбудили уголовные дела против 20 членов запрещенной в России организации легион «Свобода России» о терроризме и по другим статьям Уголовного кодекса.

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Марина Совина
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