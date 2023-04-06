Лукашенко вернулся в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в Минск после визита в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в Минск после двухдневного рабочего визита в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

На опубликованном каналом видео Лукашенко прощается с президентом России Владимиром Путиным. «Братское прощание лидеров Беларуси и России. А Первый уже в Минске», — говорится в сообщении.

Александр Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным 5 апреля. На следующий день, 6 апреля, состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общение лидеров России и Белоруссии было долгим и содержательным, затянувшись далеко за полночь. Ранее сам Лукашенко объяснил частые встречи с Путиным необходимостью не допустить «торможения» союзных программ.