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21:09, 6 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко вернулся в Белоруссию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в Минск после визита в Россию
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вернулся в Минск после двухдневного рабочего визита в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

На опубликованном каналом видео Лукашенко прощается с президентом России Владимиром Путиным. «Братское прощание лидеров Беларуси и России. А Первый уже в Минске», — говорится в сообщении.

Александр Лукашенко прибыл в Москву для переговоров с Владимиром Путиным 5 апреля. На следующий день, 6 апреля, состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства.

Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, общение лидеров России и Белоруссии было долгим и содержательным, затянувшись далеко за полночь. Ранее сам Лукашенко объяснил частые встречи с Путиным необходимостью не допустить «торможения» союзных программ.

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Марина Совина
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