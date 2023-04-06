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17:23, 6 апреля 2023Спорт

Мбаппе раскритиковал ПСЖ из-за нового рекламного ролика

Мбаппе раскритиковал ПСЖ и выступил против публикации нового рекламного ролика клуба

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе раскритиковал клуб из-за нового рекламного ролика. Его слова приводит RMC Sport.

«ПСЖ — большой клуб и большая семья, но это точно не "Килиан Сен-Жермен"», — заявил форвард, выступив против публикации видео. Он отметил, что его не проинформировали о содержании интервью.

Ранее в социальных сетях команды разместили видео с призывом к болельщикам продлить абонементы на сезон-2023/2024. В съемках ролика принял участие только Мбаппе. Других звездных игроков парижан не пригласили.

19 декабря 2022 года стало известно о желании Мбаппе покинуть ПСЖ. Футболист выразил желание уехать из Франции и перейти в более сильный чемпионат, даже если придется пойти на серьезное понижение зарплаты.

21 мая прошлого года ПСЖ объявил, что Мбаппе продолжит карьеру в клубе, хотя до этого он имел договоренность о переходе в «Реал». Контракт с парижанами рассчитан до 2024 года с опцией продления на один сезон.

Ксения Курашкина
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