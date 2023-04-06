Фитнес-эксперт раскрыл опасность онлайн-тренировок

Фитнес-эксперт Раиль Альбиков заявил, что на онлайн-тренировках более высокий риск травм

Фитнес-эксперт Раиль Альбиков раскрыл опасность онлайн-тренировок. Его слова приводит РЕН ТВ.

Альбиков рассказал, что человек получает меньший пакет услуг с более высоким риском травм. «Клиент не получает достаточно внимания, тренер не знает его проблему», — заявил он.

Эксперт пояснил, что, как правило, в онлайн уходят менее квалицированные специалисты. Отмечается, что для тренеров это выход, когда они не могут выдержать конкуренции в залах.

Ранее фитнес-тренер Руслан Акимов назвал способ привести себя в форму к лету. Эксперт посоветовал тренироваться три раза в неделю, правильно питаться и ежедневно гулять. Он отметил, что необязательно внедрять сразу все: «На первой неделе старайтесь есть больше полезной еды и ходить пешком, сделайте одну простую тренировку».