Чемпион мира из Франции призвал вернуть российских биатлонистов на турниры
Французский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен призвал вернуть российских биатлонистов на турниры. Его слова приводит L'Equipe.
«С точки зрения спорта мне не хватает русских и белорусов на Кубке мира. Без этих двух ведущих наций он менее привлекательный», — заявил Жаклен. Он отметил, что также было бы хорошо допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024.
Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах в этом сезоне по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.
28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.