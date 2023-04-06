Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Виктория Азаренко
Сегодня
18:00 (Мск)
Анна Калинская
Чарльстон
Юлия Грабер
Сегодня
19:30 (Мск)
Екатерина Александрова
Чарльстон
Краснодар
Сегодня
20:00 (Мск)
Ростов
Фонбет Кубок России|1/2 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Бернарда Пера
Сегодня
21:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Чарльстон
Флорида Пантерз
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:12, 6 апреля 2023Спорт

Чемпион мира из Франции призвал вернуть российских биатлонистов на турниры

Французский биатлонист Эмильен Жаклен призвал вернуть россиян и белорусов на турниры

Фото: IMAGO / Globallookpress.com

Французский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен призвал вернуть российских биатлонистов на турниры. Его слова приводит L'Equipe.

«С точки зрения спорта мне не хватает русских и белорусов на Кубке мира. Без этих двух ведущих наций он менее привлекательный», — заявил Жаклен. Он отметил, что также было бы хорошо допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024.

Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах в этом сезоне по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Увеличилось число пострадавших в ходе боестолкновения силовиков с боевиками
В Швеции высказались о поиске ответственных за взрыв на «Северных потоках»
В Москве расширили программу скрининга новорожденных
72-летняя модель отказалась от бюстгальтера и поделилась опытом
Названы неочевидные проблемы привлекательных женщин на свиданиях
Правительство Финляндии подало заявление об отставке
В НАТО усомнились в быстром присоединении Швеции к альянсу
Россиянин пытался украсть ребенка из коляски, побил продавца и попал на видео
В НАТО оценили ядерную угрозу со стороны России
В Ингушетии начали поиск тел боевиков после боестолкновения с правоохранителями
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.