Чемпион мира из Франции призвал вернуть российских биатлонистов на турниры

Французский биатлонист Эмильен Жаклен призвал вернуть россиян и белорусов на турниры

Французский биатлонист, четырехкратный чемпион мира Эмильен Жаклен призвал вернуть российских биатлонистов на турниры. Его слова приводит L'Equipe.

«С точки зрения спорта мне не хватает русских и белорусов на Кубке мира. Без этих двух ведущих наций он менее привлекательный», — заявил Жаклен. Он отметил, что также было бы хорошо допустить российских и белорусских спортсменов на Олимпийские игры-2024.

Россияне и белорусы не участвуют в международных турнирах в этом сезоне по решению Международного союза биатлонистов (IBU). Распоряжение вступило в силу в марте 2022-го и будет действовать до дальнейшего уведомления.

28 марта Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить к соревнованиям в нейтральном статусе белорусов и россиян, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в турнирах.

