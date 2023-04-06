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16:33, 6 апреля 2023Интернет и СМИ

В США заявили о размышлениях НАТО об «утешительном призе» для Украины

WSJ: в НАТО думают, какой утешительный приз предложить Украине после вступления Финляндии

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Страны-члены НАТО думают, какой «утешительный приз» предложить Украине после вступления в состав альянса Финляндии. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Поскольку членство Украины снято с повестки дня НАТО, лидеры [стран-членов альянса] обсуждают, какой утешительный приз предложить, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву и ободрить его, не обещая слишком многого», — говорится в статье.

Как заявили близкие к альянсу источники, размышления США и других членов НАТО сосредоточены на вопросе, предлагать Украине «твердые гарантии безопасности или более расплывчатые». Также, по их словам, члены альянса думают над тем, как им найти баланс между наращиванием краткосрочного военного потенциала и формированием долгосрочных политических связей.

«Быстрое вступление Финляндии [в НАТО] контрастирует со статусом и перспективами Украины оказаться в Североатлантическом союзе. В 2008 году страны НАТО заявили, что Киев в конечном итоге присоединится к альянсу, но не уточнили сроки. Сегодня там исключают быстрые действия в этом направлении прежде всего потому, что в случае членства этой страны НАТО вступила бы в прямой конфликт с Москвой, чего там старательно избегают», — отмечается в публикации.

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Олег Давыдов
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