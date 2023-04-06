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11:22, 6 апреля 2023Спорт

Стало известно о давлении ПСЖ на Месси из-за нового контракта

Le Parisien: в ПСЖ хотят надавить на Лионеля Месси, чтобы он подписал новый контракт

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В «Пари Сен-Жермен» оказывают давление на аргентинского форварда Лионеля Месси из-за нового контракта. Об этом стало известно Le Parisien.

По информации источника, советник французского клуба Луиш Кампуш хочет добиться подписания новых соглашений с игроками, угрожая тем, что ПСЖ расстанется с ними. Отмечается, что помимо Месси речь идет о Серхио Рамосе, Витиньо, Карлосе Солере, Ренату Саншеше, Фабиане Руисе, Хуане Бернате и Уго Экитике.

5 апреля стало известно, что Месси заинтересован в переходе в «Аль-Хиляль». Ранее саудовский клуб сделал официальное предложение аргентинскому форварду. Владельцы команды предложили футболисту зарплату в 400 миллионов евро в год.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Дарья Коршунова
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