Стало известно о заинтересованности Месси в переходе в клуб из Саудовской Аравии

ESPN: нападающий ПСЖ Лионель Месси заинтересован в переходе в саудовский «Аль-Хиляль»

Аргентинский нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заинтересован в переходе в клуб из Саудовской Аравии. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

Отмечается, что на фоне проблем с продлением контракта с ПСЖ в настоящее время возрастает вероятность трансфера Месси в саудовский «Аль-Хиляль». После переговоров между сторонами она достигла 50 процентов.

Ранее стало известно, что «Аль-Хиляль» сделал официальное предложение аргентинскому форварду. Владельцы команды предложили Месси зарплату в 400 миллионов евро в год.

Месси подписал контракт с ПСЖ в августе 2021 года, он рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон. До этого форвард на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.