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10:33, 4 апреля 2023Спорт

Стала известна причина возможного ухода Месси из ПСЖ

L'Equipe: Лионель Месси близок к уходу из ПСЖ из-за сокращения зарплаты на 75 процентов

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Аргентинский форвард Лионель Месси близок к уходу из «Пари Сен-Жермен». Причина возможного трансфера стала известна L'Equipe.

Как сообщает источник, Месси покинет французский клуб по окончании сезона, поскольку не намерен соглашаться на предложенное клубом 75-процентное сокращение зарплаты. Наиболее вероятным остается вариант с возвращением 35-летнего игрока в «Барселону».

Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет заключить с форвардом контракт на год с опцией продления на один сезон. Зарплата в соответствии с соглашением будет составлять шесть-семь миллионов евро в год.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.

Дарья Коршунова
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