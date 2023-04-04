Стала известна причина возможного ухода Месси из ПСЖ

L'Equipe: Лионель Месси близок к уходу из ПСЖ из-за сокращения зарплаты на 75 процентов

Аргентинский форвард Лионель Месси близок к уходу из «Пари Сен-Жермен». Причина возможного трансфера стала известна L'Equipe.

Как сообщает источник, Месси покинет французский клуб по окончании сезона, поскольку не намерен соглашаться на предложенное клубом 75-процентное сокращение зарплаты. Наиболее вероятным остается вариант с возвращением 35-летнего игрока в «Барселону».

Ранее сообщалось, что испанский клуб хочет заключить с форвардом контракт на год с опцией продления на один сезон. Зарплата в соответствии с соглашением будет составлять шесть-семь миллионов евро в год.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выигрывал чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Нынешний контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2023 года с опцией продления на один сезон.