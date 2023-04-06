Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:28, 6 апреля 2023Россия

В России пообещали ассиметричный ответ на угрозы Запада

Полковник Винокуров: Россия будет принимать асимметричные меры в ответ на угрозы Запада

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Россия будет принимать и симметричные, и ассиметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы со стороны Запада. Об этом в интервью РИА Новости рассказал полковник ГРУ ГШ России в отставке Владимир Винокуров.

«Новой концепцией внешней политики Россия подчеркивает, что продолжит поиск "баланса интересов" с США, но в ответ на недружественные действия готова противостоять экзистенциальным угрозам», — подчеркнул доктор исторических наук.

Он также отметил, что через новую концепцию Москва посылает соответствующий сигнал США и их союзникам по НАТО.

Материалы по теме:
«Это новый раунд давней борьбы» Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
«Это новый раунд давней борьбы»Почему конфликт России и Украины был неизбежен и что ждет отношения двух стран в будущем?
29 ноября 2022
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта 2022

5 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон в данный момент находятся в горячей фазе войны из-за помощи Штатов Украине. Дипломат также отмечал, что Америка в своей политике перешла все грани приличия.

Кроме того, 3 апреля посольство России в Вашингтоне обвинило США в «выкручивании рук» союзникам и заявило, что американская администрация заставляет их подписывать контракты с кабальными условиями на поставки энергоносителей. Дипломаты отметили, что Штаты создали образ общего врага для перестроения сырьевых рынков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
На Украине озвучили условие для переговоров по Крыму
Лиса вывела на прогулку лисят в Москве и попала на видео
Китай примет решительные меры для наказания «сепаратистов Тайваня»
Bonduelle объявила о выходе из бизнес-ассоциации «Русбренд»
Жительница Испании рассказала о курсах перед заведением питомца в стране
Россиянин отдохнул в санатории в Анапе и назвал его бомжатником
В США раскрыли реальную причину ареста Трампа
В России пообещали ассиметричный ответ на угрозы Запада
Блинкен снова попросил Лаврова обменять осужденного в России за шпионаж Уилана
В Польше заявили о «последствиях нацистской идеологии» у беженцев с Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.