В России пообещали ассиметричный ответ на угрозы Запада

Полковник Винокуров: Россия будет принимать асимметричные меры в ответ на угрозы Запада

Россия будет принимать и симметричные, и ассиметричные меры в ответ на экзистенциальные угрозы со стороны Запада. Об этом в интервью РИА Новости рассказал полковник ГРУ ГШ России в отставке Владимир Винокуров.

«Новой концепцией внешней политики Россия подчеркивает, что продолжит поиск "баланса интересов" с США, но в ответ на недружественные действия готова противостоять экзистенциальным угрозам», — подчеркнул доктор исторических наук.

Он также отметил, что через новую концепцию Москва посылает соответствующий сигнал США и их союзникам по НАТО.

5 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва и Вашингтон в данный момент находятся в горячей фазе войны из-за помощи Штатов Украине. Дипломат также отмечал, что Америка в своей политике перешла все грани приличия.

Кроме того, 3 апреля посольство России в Вашингтоне обвинило США в «выкручивании рук» союзникам и заявило, что американская администрация заставляет их подписывать контракты с кабальными условиями на поставки энергоносителей. Дипломаты отметили, что Штаты создали образ общего врага для перестроения сырьевых рынков.