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23:11, 3 апреля 2023Мир

В России обвинили США в «выкручивании рук» союзникам

Посольство РФ: США заставляют союзников подписывать контракты с кабальными условиями

Фото: @mfa_russia

Посольство России в Вашингтоне обвинило США в «выкручивании рук» союзникам и заявило, что американская администрация заставляет их подписывать контракты с кабальными условиями на поставки энергоносителей. Заявление дипмиссии приводит ТАСС.

Посольство обратило внимание на отчет Соединенных Штатов о достижениях в укреплении энергетической безопасности в Европе за счет снижения зависимости от российских энергоресуров.

В дипмиссии заявили, что Вашингтон отчитывается о том, как спровоцировал серьезные проблемы в глобальной энергетике. Там добавили, что США создали образ общего врага для перестроения сырьевых рынков.

«При этом США не стесняются выкручивать руки союзникам, заставляя последних на десятилетия вперед подписываться под кабальными условиями контрактов», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты напомнили, что Россия всегда предпочитала путь энергетического сотрудничества с партнерами для достижения взаимной выгоды.

Ранее шведская газета Nya Dagbladet опубликовала секретный меморандум о стратегии связанной с Пентагоном корпорации RAND от января 2022 года. В документе говорится о плане США, заключающемся в том, чтобы полностью разрушить экономику Европейского союза (ЕС) за счет ситуации на Украине.

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Марина Совина
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